英国经济稳步增长 似已避开公投退欧的冲击--CBI

路透伦敦9月4日 - 英国工业联盟(CBI)周日称，英国经济似乎大致已避免了6月公投退欧的剧烈冲击，目前在以稳定步伐增长，各大企业对前景的看法也变得略微更乐观一些。

CBI的8月增长指标从7月的正5升至正8，当时英国正陷于公投退欧决定引发的政治危机之中。

CBI对833家企业的调查显示，消费者服务企业在截至8月的三个月间实现温和增长，制造业也在扩张，但速度更慢一些。

“虽然目前仍是公投退欧过后的初期阶段，英国经济在继续稳定增长，尽管不同行业的表现参差不齐，”CBI的首席经济学家Rain Newton-Smith说。

她补充称，退欧公投后，英镑汇率重挫帮到出口商，但将给通胀带来上行压力，并侵蚀到家庭支出能力。

其他企业调查也显示，英国经济避开了退欧公投的急剧冲击，但一些企业投资指标显示，2017年经济有可能放缓。英国央行称，预计今年下半年经济将无增长，有可能很快再次降息。(完)