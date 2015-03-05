独家：德国商业银行接近与美国达成逾14亿美元和解--消息人士

路透纽约3月5日 - 据两名消息人士，德国商业银行(CBKG.DE)接近达成一项协议，向美国当局支付逾14亿美元，以了结被控违反美国制裁的案件以及另一项调查。这项调查源于与奥林巴斯(Olympus)会计丑闻有关联的一些交易。