独家：德国商业银行接近与美国达成逾14亿美元和解--消息人士

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透纽约3月5日 - 据两名消息人士，德国商业银行(CBKG.DE)接近达成一项协议，向美国当局支付逾14亿美元，以了结被控违反美国制裁的案件以及另一项调查。这项调查源于与奥林巴斯(Olympus)会计丑闻有关联的一些交易。
消息人士周四表示，和解协议最快可能在下周达成，其中将包括延迟起诉协议以暂停刑事指控。由于事件尚未公开，消息人士要求匿名。
其中一名消息人士表示，预计最终和解金额为14.5亿美元。另一名消息人士提醒道，协议尚未敲定，细节仍可能变化。(完)
(编译 张涛；审校 利棣儿)
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路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。