中国广电获准成为国内第四个基础电信业务运营商--工信部

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透北京5月5日 - 中国工信部周四向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这意味着，中国广电成为国内第四个基础电信业务运营商。
工信部网站公告称，允许中国广电授权其控股子公司中国有线电视网络有限公司在全国范围内经营上述两项基础电信业务。此举旨为全面推广三网融合工作，进一步扩大电信、广电业务双向进入的深度和广度，促进市场竞争。
中国此前三大电信运营商为中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。