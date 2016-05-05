版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 6日 星期五 07:26 BJT

中国广电获准成为国内第四个基础电信业务运营商--工信部

路透北京5月5日 - 中国工信部周四向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这意味着，中国广电成为国内第四个基础电信业务运营商。

工信部网站公告称，允许中国广电授权其控股子公司中国有线电视网络有限公司在全国范围内经营上述两项基础电信业务。此举旨为全面推广三网融合工作，进一步扩大电信、广电业务双向进入的深度和广度，促进市场竞争。

中国此前三大电信运营商为中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK)和中国联通(0762.HK)。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐