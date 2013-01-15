芝加哥期权交易所将整顿董事会--WSJ

波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透1月15日 - 华尔街日报(WSJ)报导称,美国最大的期权交易所--芝加哥期权交易所(CBOE)(CBOE.O)将整顿董事会,剔除其中也经营交易公司的董事.此前相关单位对CBOE成员管理进行了调查.
美国证券交易委员会(SEC)先前对CBOE身为市场管理者的责任,进行了持续的调查.报导引述知情人士称,这是CBOE针对调查所做的广泛回应之一.
CBOE董事会有15名董事,报上指出,该交易所计划以其中与期权业务无直接关联的现有委员,取代三名与期权业务有关联的董事;并补上几名新董事.
华尔接日报引述知情者称,此举旨在"去除任何冲突之感".
报导称那三名董事料将离开CBOE董事会,加入由经纪行业主管组成的既有谘询委员会,该委员会是做为CBOE和客户间的联系.(完)
(编译 张若琪; 审校 沈以文)
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