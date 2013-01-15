芝加哥期权交易所将整顿董事会--WSJ

路透1月15日 - 华尔街日报(WSJ)报导称,美国最大的期权交易所--芝加哥期权交易所(CBOE)(CBOE.O)将整顿董事会,剔除其中也经营交易公司的董事.此前相关单位对CBOE成员管理进行了调查.

美国证券交易委员会(SEC)先前对CBOE身为市场管理者的责任,进行了持续的调查.报导引述知情人士称,这是CBOE针对调查所做的广泛回应之一.

CBOE董事会有15名董事,报上指出,该交易所计划以其中与期权业务无直接关联的现有委员,取代三名与期权业务有关联的董事;并补上几名新董事.

华尔接日报引述知情者称,此举旨在"去除任何冲突之感".

报导称那三名董事料将离开CBOE董事会,加入由经纪行业主管组成的既有谘询委员会,该委员会是做为CBOE和客户间的联系.(完)

(编译 张若琪; 审校 沈以文)

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