分析：VIX期货空仓激增似乎暗示美股升势持久 实则背后另有故事

2015年12月30日，纽约证交所内一名交易员手指向屏幕上的曲线。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约8月21日 - 从对冲基金对美国股市的押注方式可以看出，他们认为美股将保持低波动性，但实际情况可能没这么简单。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX期货合约让投资者能够押注股价隐含波动性，并为股权回报情况提供对冲，而根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截至8月16日持仓数据，大型投机客目前持有VIX期约净空头仓位高达114,088口，仅略低于本月稍早触及的纪录高位。

美国股市过去一年多数时间都保持区间波动，近日实现突破，屡创纪录高位，对冲基金很不情愿地追涨。据瑞士信贷数据，对冲基金的多空仓位净差值升至22.8%，但仍低于去年12月所及五年高位24.5%。

乍看起来，CFTC数据或许可以证明，投机客强烈相信股市近期涨势的持久性，预计CBOE波动率指数虽已接近历史低点，但还将继续维持在低位。

“并非全然如此，”巴克莱股票衍生性产品策略主管Maneesh Deshpande指出。

Deshpande与其他衍生性产品市场专家表示，很大程度上，投机客只是将VIX期货卖给需要对冲波动性风险的交易所交易产品(ETP)的发行方。

在标普500指数.SPX处于纪录高位附近的情况下，这类需求相当强劲。

例如，根据理柏资料，iPath标普500指数VIX短期期货ETN(VXX.P)是交易最活络的作多波动率ETP，流入这档ETP的资金量为三年来最强劲。而这便为VIX期货创造了稳定需求，对冲基金则是乐得卖出作为供应。

“大量资金流入作多VIX的ETP，使得这些产品的发行方必须设法买进VIX期货，”德意志银行股票衍生品策略分析师Rocky Fishman称。

即使没有那些资金流入，这些ETP的运作方式意味着随着市场波动率下降，需要这些产品的发行方买进更多的VIX期货合约。

作为对VIX期货需求旺盛的回应，投机客加速抛售VIX期货。实质上，这些基金扮演了流动性提供者的角色，而非作出直接押注。

**渴望保护**

过去一个半月，随着股市反弹，投资者一直买入因波动率跳增而获益的ETP。根据德意志银行的Fishman，自7月初以来，大约有17.3亿美元资金流入作多VIX ETP。

投资者可能寻求保护近期的涨势，或者只是认为股市波动率已经过低，而且芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数.VIX已经反弹在望。

周五，波动率指数连续第13个交易日收于13下方，为约两年以来该指数在如此低水平徘徊的最长时间。

目前距美国11月8日总统大选还有不到三个月，在投资者评估政治风险对股市的影响之际，股市可能下跌，波动率或上升。

分析师称，如果波动率上升过快，那些抛售VIX期货的投机客可能将遭受重创，但他们的多数空头部位可能已作好对冲准备。

“他们可能正在抛售近月一两个月的VIX合约，同时作为对冲买入(远期)合约，或者他们可能同时作空标准普尔500指数和VIX期货，”美银美林的美国股票衍生品研究主管Nitin Saksena称。

“他们并不像人们想像的那样易受波动率上升的影响，”他称。

其风险在于，如果市场剧烈波动，那些拥有空头部位的市场人士几乎没有时间将他们的对冲部位货币化。

假如标准普尔500指数像2015年8月那次下跌，即在四天内累计最多下跌11%，那么大量空头部位可能引发市场更剧烈的动荡走势。(完)