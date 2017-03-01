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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因投机性买盘

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。

指标CBOT-5月玉米期货收升8-1/4美分，报每蒲式耳3.82美元，接近日内高位3.82-1/4美元。

一些市场人士认为，相对股市，玉米等其他商品估值过低，尤其是美股道琼工业指数历来首次升穿21,000点大关。

CBOT报告，没有3月合约交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为283,046口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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