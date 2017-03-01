芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因投机性买盘

标题新闻：葡萄牙财长称预计第二季经济成长或高于3%，今年成长超过2%，受出口和投资带动
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
指标CBOT-5月玉米期货收升8-1/4美分，报每蒲式耳3.82美元，接近日内高位3.82-1/4美元。
一些市场人士认为，相对股市，玉米等其他商品估值过低，尤其是美股道琼工业指数历来首次升穿21,000点大关。
CBOT报告，没有3月合约交割。
今日CBOT玉米期货成交量预计为283,046口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)