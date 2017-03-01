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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。

CBOT-5月大豆期货收涨16美分，报每蒲式耳10.51-3/4美元。

5月豆油合约涨0.81美分，报34.74美分，此前升至2月13日来最高33.78美分。

5月豆粕合约也上涨，但百分比升幅不及大豆和豆油。5月豆粕合约收高2.9美元，报每短吨339.3美元。

一些市场人士认为，相对股市，大豆等其他商品估值过低，尤其是美股道琼工业指数周三历来首次升穿21,000点大关。

豆油期货得到支撑，因美国生物燃料政策调整存在不确定性，可能包括特朗普政府恢复生物燃料税务减免，这可能提振豆油需求。

CBOT报告，有565口3月大豆合约交割，253口豆粕合约交割，884口豆油合约。

今日CBOT大豆预估成交量为164,320口，豆粕为61,563口，豆油为128,439口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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