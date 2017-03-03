芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅

修正-日本股市：日经指数早盘因日圆走软而收高，软银跳涨

软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。