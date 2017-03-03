芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
CBOT-5月软红冬麦在其30日移动均线附近得到支撑。
交投最活跃的CBOT软红冬麦本周上涨1%。
CBOT-5月小麦期货收升3/4美分，报每蒲式耳4.53-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为81,560口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。