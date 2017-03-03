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市场报道 | 2017年 3月 4日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。

CBOT-5月软红冬麦在其30日移动均线附近得到支撑。

交投最活跃的CBOT软红冬麦本周上涨1%。

CBOT-5月小麦期货收升3/4美分，报每蒲式耳4.53-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,560口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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