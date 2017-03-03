芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(COBT)周五小幅收高，交易商称，在早盘下跌后有技术性买盘支撑市场价格。
指标CBOT-5月大豆期货跌穿其100日移动均线后，买家进场。
但价格涨幅受限，因据称50日移动均线带来阻力。
豆粕下跌，此前5月豆粕合约失守50日移动均线提供的支撑。该合约触及七周低位。
豆油期货上涨，因出脱多头豆粕/空头豆油的套利交易。5月豆油突破30日和200日移动均线。
CBOT-5月大豆期货收涨1/4美分，报每蒲式耳10.37-1/2美元。
5月豆粕合约收跌1.8美元，报每短吨333美元。5月豆油合约升0.25美分，报34.38美分。
本周，交投最活跃大豆期货上涨1.2%，交投最活跃豆粕期货下跌0.7%，交投最活跃豆油期货大涨4.8%。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。