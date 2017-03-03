芝加哥期市：CBOT大豆和豆油期货上涨，豆粕下跌

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(COBT)周五小幅收高，交易商称，在早盘下跌后有技术性买盘支撑市场价格。

指标CBOT-5月大豆期货跌穿其100日移动均线后，买家进场。

但价格涨幅受限，因据称50日移动均线带来阻力。

豆粕下跌，此前5月豆粕合约失守50日移动均线提供的支撑。该合约触及七周低位。

豆油期货上涨，因出脱多头豆粕/空头豆油的套利交易。5月豆油突破30日和200日移动均线。

CBOT-5月大豆期货收涨1/4美分，报每蒲式耳10.37-1/2美元。

5月豆粕合约收跌1.8美元，报每短吨333美元。5月豆油合约升0.25美分，报34.38美分。

本周，交投最活跃大豆期货上涨1.2%，交投最活跃豆粕期货下跌0.7%，交投最活跃豆油期货大涨4.8%。