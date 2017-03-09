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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米跌至五周低位，因美国农业部上调南美产量预估

    路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四触及五
周低位，交易商说，因预期南美丰产，将令本已充足的全球谷物供应进一
步增多。
    
    CBOT-5月合约     收低5-1/4美分，报每蒲式耳3.67美元，此前跌至
2月1日来最低3.66美元。
    
    美国农业部在月度供需报告中，上调2016/17年全球玉米转结库存预
估至2.2068亿吨，高于市场预期均值和之前预期的2.1756亿吨。
    
    美国农业部上调2016/17年巴西和阿根廷玉米产量预估。
    
    巴西农业统计机构Conab也将该国2016/17年玉米产量预估上调至8,89
0万吨，上月预期为8,740万吨。
    
    美国农业部周度出口销售报告显示，上周销售74.11万吨旧作玉米和9
.31万吨新作玉米，符合市场预期。
    
    美国农业部在日报告系统中表示，民间出口商销售12万吨美国玉米到
日本，在2016/17年交付。
    
    CBOT报告，有10口3月玉米期货交割。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为332,594口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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