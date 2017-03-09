芝加哥期市：CBOT玉米跌至五周低位，因美国农业部上调南美产量预估

澳新汇市：澳元和新西兰元向数周高点靠拢，因美联储暗示渐进升息
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四触及五 周低位，交易商说，因预期南美丰产，将令本已充足的全球谷物供应进一 步增多。 CBOT-5月合约 收低5-1/4美分，报每蒲式耳3.67美元，此前跌至 2月1日来最低3.66美元。 美国农业部在月度供需报告中，上调2016/17年全球玉米转结库存预 估至2.2068亿吨，高于市场预期均值和之前预期的2.1756亿吨。 美国农业部上调2016/17年巴西和阿根廷玉米产量预估。 巴西农业统计机构Conab也将该国2016/17年玉米产量预估上调至8,89 0万吨，上月预期为8,740万吨。 美国农业部周度出口销售报告显示，上周销售74.11万吨旧作玉米和9 .31万吨新作玉米，符合市场预期。 美国农业部在日报告系统中表示，民间出口商销售12万吨美国玉米到 日本，在2016/17年交付。 CBOT报告，有10口3月玉米期货交割。 今日CBOT玉米期货成交量预计为332,594口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃