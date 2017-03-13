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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 05:01 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因预期美国大平原将降雨

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路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌约2%，5月合约盘中触及五周半低位，交易商说，因预报称美国大平原南部冬麦种植带天气改善。

CBOT-5月小麦合约收跌10美分，报每蒲式耳4.30-1/2美元，盘中跌穿100日移动均线，触及4.30美元，此为2月1日来的合约最低。

一些天气预报将3月23-27日期间美国大平原南部迎来急需的降雨的机率上调，这可能提振小麦收成预估，目前全球市场旧作小麦供应充足。

美国农业部公布，上涨出口检验美国小麦51.9127万吨，和市场预估一致。

Informa Economics预计，2017年美国所有小麦种植面积总计4,560万英亩，其中冬麦种植面积3,238.3万英亩，春麦种植面积1,129.4万英亩和硬麦种植面积191.2万英亩。

CBOT报告，有12口CBOT-3月小麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为113,372口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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