芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因预期美国大平原将降雨

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌约2%，5月合约盘中触及五周半低位，交易商说，因预报称美国大平原南部冬麦种植带天气改善。
CBOT-5月小麦合约收跌10美分，报每蒲式耳4.30-1/2美元，盘中跌穿100日移动均线，触及4.30美元，此为2月1日来的合约最低。
一些天气预报将3月23-27日期间美国大平原南部迎来急需的降雨的机率上调，这可能提振小麦收成预估，目前全球市场旧作小麦供应充足。
美国农业部公布，上涨出口检验美国小麦51.9127万吨，和市场预估一致。
Informa Economics预计，2017年美国所有小麦种植面积总计4,560万英亩，其中冬麦种植面积3,238.3万英亩，春麦种植面积1,129.4万英亩和硬麦种植面积191.2万英亩。
CBOT报告，有12口CBOT-3月小麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为113,372口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。
众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选