芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因预期美国大平原将降雨

路透芝加哥3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌约2%，5月合约盘中触及五周半低位，交易商说，因预报称美国大平原南部冬麦种植带天气改善。

CBOT-5月小麦合约收跌10美分，报每蒲式耳4.30-1/2美元，盘中跌穿100日移动均线，触及4.30美元，此为2月1日来的合约最低。

一些天气预报将3月23-27日期间美国大平原南部迎来急需的降雨的机率上调，这可能提振小麦收成预估，目前全球市场旧作小麦供应充足。