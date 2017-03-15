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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第八日，因大豆压榨报告利空

路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连跌第八日，回吐稍早录得的涨幅，此前公布利空的大豆压榨数据。

交投最活跃的大豆合约未能升穿周二高位后，出现技术性卖盘。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，美国2月大豆压榨量降至1.42792亿蒲式耳，低于预期，且为9月来最小月度大豆压榨量。

交投最活跃的CBOT-5月合约收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.98美元。

5月豆粕合约收高0.4美元，报每短吨327.6美元。

5月豆油合约收低0.08美分，报32.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,997口，豆粕为48,400口，豆油为80,816口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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