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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米连升第二日

    路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨，
连续第二日收高，交易商表示，因玉米市场近期疲弱价格跌至一个半月最
低水准后，引发出口市场买盘。
    
    不过，玉米价格升幅受限，因预期南非丰产，未来几周供应将充斥全
球市场。        
    
    CBOT-5月合约     在接近一周高位3.65美元遇到技术阻力。
    
    CBOT-5月合约     收高1-1/4美分，报每蒲式耳3.63-1/2美元。
                
    今日CBOT玉米期货成交量预计为160,921口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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