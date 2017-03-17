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市场报道 | 2017年 3月 18日 星期六 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受硬红冬麦上涨支撑

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨，受助于堪萨斯城期货交易所的高蛋白的硬红冬麦合约上涨。

交易商表示，传闻海外对用于和软麦混合的高蛋白小麦的需求上升。

技术性阻力抑制了市场涨幅。

CBOT-5月小麦未能守住100日移动均线支撑位。

CBOT-5月小麦期货收涨1/4美分，报每蒲式耳4.36-1/4美元。

交投最活跃的CBOT软红冬麦合约本周下跌0.9%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为52,868口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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