芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受硬红冬麦上涨支撑

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨，受助于堪萨斯城期货交易所的高蛋白的硬红冬麦合约上涨。
交易商表示，传闻海外对用于和软麦混合的高蛋白小麦的需求上升。
技术性阻力抑制了市场涨幅。
CBOT-5月小麦未能守住100日移动均线支撑位。
CBOT-5月小麦期货收涨1/4美分，报每蒲式耳4.36-1/4美元。
交投最活跃的CBOT软红冬麦合约本周下跌0.9%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为52,868口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。
路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。