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市场报道 | 2017年 3月 21日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，受小麦期货大跌波及

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，交易商说，小麦市场大跌和技术性卖盘带来压力。

玉米在隔夜市场上涨，但在CBOT-5月玉米失守200日移动均线的支撑位之后转跌。

交投最活跃的5月玉米盘中跌穿100日移动均线。

美国农业部周一早上表示，民间出口商销售13.2万吨玉米到韩国，2016/17销售年度付运。

农业部周度报告显示，上周出口检验玉米133.3万吨，低于之前一周的156.6万吨。分析师原本预期为110-150万吨。

CBOT-5月合约收跌4美分，报每蒲式耳3.63-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为239,162口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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