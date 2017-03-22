芝加哥期市：CBOT小麦期货徘徊在六周低点附近，因美国作物前景改善

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透悉尼3月22日 - 美国小麦期货周三连续第三个交易日下滑，徘徊在上日触及的六周低点附近，因预报称美国主要产区的天气状况对作物有利。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约下滑0.4%至每蒲式耳4.25美元，周二收跌0.8%且盘中触及4.23美元低位，为2月7日以来最低。 主力大豆合约微跌0.1%至每蒲式耳10.00-1/2美元，周二小幅上涨0.2%。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收跌0.6% ，且盘中触及2月1日以来最低的每蒲式耳3.59-1/4美元。 小麦承压，因在播种季来临前，预计美国北部平原地区将迎来降雨， 会增加土壤湿度。 另预计再向南的地区也将出现降水，有利于该地区近期刚刚破土的作 物。 作物分析师还不断提高对巴西大豆产量创下新纪录的预期。 预计巴拉圭产量也将创纪录；该国是全球第四大大豆出口国。 以下爲0055GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 425.00 -1.50 -0.35% -1.22% 448.24 43 CBOT玉米 360.75 -0.50 -0.14% -0.76% 372.51 41 CBOT大豆 1000.50 -1.00 -0.10% +0.10% 1030.11 39 CBOT稻米 9.77 $0.00 -0.05% -1.51% $9.71 62 WTI原油 48.18 -$0.06 -0.12% -0.08% $51.66 36 汇率 欧元/美元 $1.080 -$0.001 -0.07% +0.59% 美元/澳元 0.7667 -0.002 -0.27% -0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 张若琪/李爽)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
0723GMT * 欧元/美元在5月升势的23.6%费波纳奇回档位1.1168附近出现修正 * 5月升势的38.2%费波纳奇回档位1.1104，被视为完成小幅回调必须跌至的水准 * 昨日公布欧元多头大幅增加，该货币对因利好消息而触顶 * 这些多头押注欧洲央行将在6月8日的政策会议上调整宽松政策措辞，但很少有人认为会有大幅度调整 * 相比之下，美联储在6月14日升息的可能性为80% * 鉴于欧元/美元在10日内上涨了4%，获利了结似为明智之举 (完) (编译 汪红英；审校 张明钧)