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货币新闻 | 2017年 3月 22日 星期三 09:35 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货徘徊在六周低点附近，因美国作物前景改善

    路透悉尼3月22日 - 美国小麦期货周三连续第三个交易日下滑，徘徊在上日触及的六周低点附近，因预报称美国主要产区的天气状况对作物有利。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约下滑0.4%至每蒲式耳4.25美元，周二收跌0.8%且盘中触及4.23美元低位，为2月7日以来最低。
    
    主力大豆合约微跌0.1%至每蒲式耳10.00-1/2美元，周二小幅上涨0.2%。

    主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收跌0.6%
，且盘中触及2月1日以来最低的每蒲式耳3.59-1/4美元。
    
    小麦承压，因在播种季来临前，预计美国北部平原地区将迎来降雨，
会增加土壤湿度。
    
    另预计再向南的地区也将出现降水，有利于该地区近期刚刚破土的作
物。
    
    作物分析师还不断提高对巴西大豆产量创下新纪录的预期。
    
    预计巴拉圭产量也将创纪录；该国是全球第四大大豆出口国。
 以下爲0055GMT报价：
 合约            价格     变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值  RSI
 CBOT小麦      425.00    -1.50    -0.35%     -1.22%        448.24   43
 CBOT玉米      360.75    -0.50    -0.14%     -0.76%        372.51   41
 CBOT大豆     1000.50    -1.00    -0.10%     +0.10%       1030.11   39
 CBOT稻米        9.77    $0.00    -0.05%     -1.51%         $9.71   62
 WTI原油        48.18   -$0.06    -0.12%     -0.08%        $51.66   36
 汇率                                                                 
 欧元/美元     $1.080  -$0.001    -0.07%     +0.59%                   
 美元/澳元     0.7667   -0.002    -0.27%     -0.80%                   
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 张若琪/李爽)
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