芝加哥期市：CBOT小麦期货徘徊在六周低点附近，因美国作物前景改善

路透悉尼3月22日 - 美国小麦期货周三连续第三个交易日下滑，徘徊在上日触及的六周低点附近，因预报称美国主要产区的天气状况对作物有利。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货合约下滑0.4%至每蒲式耳4.25美元，周二收跌0.8%且盘中触及4.23美元低位，为2月7日以来最低。 主力大豆合约微跌0.1%至每蒲式耳10.00-1/2美元，周二小幅上涨0.2%。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收跌0.6% ，且盘中触及2月1日以来最低的每蒲式耳3.59-1/4美元。 小麦承压，因在播种季来临前，预计美国北部平原地区将迎来降雨， 会增加土壤湿度。 另预计再向南的地区也将出现降水，有利于该地区近期刚刚破土的作 物。 作物分析师还不断提高对巴西大豆产量创下新纪录的预期。 预计巴拉圭产量也将创纪录；该国是全球第四大大豆出口国。 以下爲0055GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 425.00 -1.50 -0.35% -1.22% 448.24 43 CBOT玉米 360.75 -0.50 -0.14% -0.76% 372.51 41 CBOT大豆 1000.50 -1.00 -0.10% +0.10% 1030.11 39 CBOT稻米 9.77 $0.00 -0.05% -1.51% $9.71 62 WTI原油 48.18 -$0.06 -0.12% -0.08% $51.66 36 汇率 欧元/美元 $1.080 -$0.001 -0.07% +0.59% 美元/澳元 0.7667 -0.002 -0.27% -0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 张若琪/李爽)