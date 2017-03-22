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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，受美国和巴西天气预报拖累

路透芝加哥3月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌至七周低位，交易商表示，因天气预报美国和巴西迎来降雨，将有利玉米生长。

玉米收在盘中低位。

巴西降雨将扶助巴西玉米收成。天气预报，美国中西部将迎来降雨，会在种植季来临前补充土壤的水份。

分析师预计，美国农业部周四早上将公布上周出口销售玉米100-150万吨，之前一周为147万吨。

指标5月合约下跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.58-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为232,461口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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