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货币新闻 | 2017年 3月 23日 星期四 09:37 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货小跌，受制于全球供应充裕预期

    路透悉尼3月23日 - 美国大豆期货周四小跌，因预测显示全球供应充裕，令大豆守在三个月低位附近。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约小跌0.1%，至每蒲式耳9.99美元，上日收低0.18%。
    
    大豆接近3月14日所及的三个月低位9.92美元。
    
    主力玉米合约持平，报每蒲式耳3.58-3/4美元；周三收低0.7%，盘中并一度触及2月1日以来低点3.58-1/4美元。

    主力小麦期货持平于每蒲式耳4.22-1/4美元。周三收跌1%，触
及2月7日以来最低位4.22-1/4美元。
    
    预计美国天气将对作物更有利，令小麦承压。
    
    国际资产控股(INTL FCStone)预测，美国农户今春的大豆种植面积将
达创纪录的8,730万英亩，高于上年的8,340万英亩。国际资产控股预计玉
米种植面积为9,160万英亩。
    
    中国的负压榨利润也打压了大豆价格；中国的压榨利润呈负值，意味
着这个全球最大的大豆进口国的采购可能放缓。

    以下为0054GMT报价：
 合约            价格    变动     涨跌%    两日涨跌  30日移   RSI
                                           %         动均值   
 CBOT小麦        422.25  0.00     +0.00%   -1.00%    447.29   39
 CBOT玉米        358.75  0.00     +0.00%   -0.69%    371.83   37
 CBOT大豆        999.00  -0.75    -0.08%   -0.25%    1027.73  37
 CBOT稻米        9.79    $0.01    +0.05%   +0.15%    $9.71    63
 WTI原油         48.39   $0.35    +0.73%   +2.22%    $51.52   38
 汇率                                                         
 欧元/美元       $1.079  -$0.001  -0.07%   -0.19%             
 美元/澳元       0.7653  -0.002   -0.30%   -0.46%             
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王琛；审校 龚芳/张涛)
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