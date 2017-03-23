芝加哥期市：CBOT大豆期货小跌，受制于全球供应充裕预期

路透悉尼3月23日 - 美国大豆期货周四小跌，因预测显示全球供应充裕，令大豆守在三个月低位附近。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约小跌0.1%，至每蒲式耳9.99美元，上日收低0.18%。 大豆接近3月14日所及的三个月低位9.92美元。 主力玉米合约持平，报每蒲式耳3.58-3/4美元；周三收低0.7%，盘中并一度触及2月1日以来低点3.58-1/4美元。 主力小麦期货持平于每蒲式耳4.22-1/4美元。周三收跌1%，触 及2月7日以来最低位4.22-1/4美元。 预计美国天气将对作物更有利，令小麦承压。 国际资产控股(INTL FCStone)预测，美国农户今春的大豆种植面积将 达创纪录的8,730万英亩，高于上年的8,340万英亩。国际资产控股预计玉 米种植面积为9,160万英亩。 中国的负压榨利润也打压了大豆价格；中国的压榨利润呈负值，意味 着这个全球最大的大豆进口国的采购可能放缓。 以下为0054GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移 RSI % 动均值 CBOT小麦 422.25 0.00 +0.00% -1.00% 447.29 39 CBOT玉米 358.75 0.00 +0.00% -0.69% 371.83 37 CBOT大豆 999.00 -0.75 -0.08% -0.25% 1027.73 37 CBOT稻米 9.79 $0.01 +0.05% +0.15% $9.71 63 WTI原油 48.39 $0.35 +0.73% +2.22% $51.52 38 汇率 欧元/美元 $1.079 -$0.001 -0.07% -0.19% 美元/澳元 0.7653 -0.002 -0.30% -0.46% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王琛；审校 龚芳/张涛)