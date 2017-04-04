马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势

标题新闻：日本三菱东京日联银行总裁小山田隆将于6月中退任，由副总裁三毛兼承接任
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
马来西亚指标6月棕榈油期货收低1.1%，报每吨2,631马币(593.91美元)；稍早触及10月14日以来最低位2,627马币。
成交量为48,853口。
吉隆坡一交易商称，“市场追随豆油期货走低，并在等待新的交投诱因。”
马来西亚棕榈油总署(MPOB)将于4月10日公布官方数据，该数据料显示棕榈油产量和出口均上升。
交易商认为，3月马来西亚棕榈油产量或将上升，与季节性趋势相符，但产量增幅料将较小。
路透负责大宗商品和能源技术的市场分析师王涛称，棕榈油期货似乎已在2,638马币获得支撑，可能将继续在此水准上方徘徊，或是反弹向2,685-2,715马币区间。
周二CBOT豆油期货跌0.1%，中国大商所因公众假期休市。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。