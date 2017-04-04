马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势

路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。

马来西亚指标6月棕榈油期货收低1.1%，报每吨2,631马币(593.91美元)；稍早触及10月14日以来最低位2,627马币。

成交量为48,853口。

吉隆坡一交易商称，“市场追随豆油期货走低，并在等待新的交投诱因。”

马来西亚棕榈油总署(MPOB)将于4月10日公布官方数据，该数据料显示棕榈油产量和出口均上升。

交易商认为，3月马来西亚棕榈油产量或将上升，与季节性趋势相符，但产量增幅料将较小。

路透负责大宗商品和能源技术的市场分析师王涛称，棕榈油期货似乎已在2,638马币获得支撑，可能将继续在此水准上方徘徊，或是反弹向2,685-2,715马币区间。