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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，受市场之间的套利交易带动

    路透芝加哥4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，
受市场之间的套利交易带动。
    
    CBOT-5月小麦期货     收低3/4美分，报每蒲式耳4.27美元。 
    
    美国农业部周一稍晚公布，美国冬麦生长优良率为51%，一年前为59%
，去年11月底发布的上一份农业部周度作物生长报告为58%。
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为114,841口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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