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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖盘和美元上涨

    路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低，
交易商说，因技术性卖盘和美元上涨。美元走高，令美元计价的美国谷物
在全球市场的竞争力下降。
    
    美国大平原冬麦种植带预报将迎来更多降雨，应该提振产量前景，这
对市场带来进一步压力。
    
    CBOT-5月小麦期货     收低6-1/2美分，报每蒲式耳4.23-1/4美元。
 
    
    上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出
口销售旧作小麦56.84万吨，高于预估，出口销售新作小麦8.7万吨。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为90,737口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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