芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周一 收涨4-3/4美分，报每蒲式耳4.28-3/4美元，交易商表示，因技术性买盘 和回补空头。 美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易商持仓报告显示，截至4 月4日该周，非商业投资者持有的CBOT小麦净空头头寸增加至157,932口， 为10月来最高，令市场容易受回补空头带动上涨。 市场上涨动能受限，因预报美国大平原冬麦种植带未来两周将迎来零 星降雨，应提振产量前景。 在美国农业部周度作物生长报告周一稍晚公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国冬麦生长优良率将为52%，高于之前一周的51%。 美国农业部报告，最新一周出口检验美国小麦64.1365万吨，高于40- 60万吨的市场预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为155,659口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)