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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

    路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货     周一
收涨4-3/4美分，报每蒲式耳4.28-3/4美元，交易商表示，因技术性买盘
和回补空头。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度交易商持仓报告显示，截至4
月4日该周，非商业投资者持有的CBOT小麦净空头头寸增加至157,932口，
为10月来最高，令市场容易受回补空头带动上涨。
    
    市场上涨动能受限，因预报美国大平原冬麦种植带未来两周将迎来零
星降雨，应提振产量前景。
    
    在美国农业部周度作物生长报告周一稍晚公布前，接受路透访查的分
析师预计，美国冬麦生长优良率将为52%，高于之前一周的51%。
    
    美国农业部报告，最新一周出口检验美国小麦64.1365万吨，高于40-
60万吨的市场预估区间。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为155,659口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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