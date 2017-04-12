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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT近月小麦期货收平盘，盘中交投震荡

    路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦合约周三收
平盘，盘中交投震荡。
    
    CBOT-5月小麦期货     收盘持平于每蒲式耳4.33-1/4美元，此前触
及三周高位4.36-1/2美元。
    
    CBOT小麦受回补空头和玉米及大豆上涨支撑上涨，但在收盘前数分钟
回吐涨幅，因技术性卖出和获利了结。
    
    法国政府的FranceAgriMer将2016-17年作物年结束前法国软麦结转库
存预估从上月的300万吨降至260万吨。    
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为218,083口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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