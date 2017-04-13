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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和预报美国将降雨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。

CBOT-5月玉米期货收涨2美分，报每蒲式耳3.71美元。

农业气象学家表示，预计下周美国玉米种植带西半部份将迎来骤雨，正准备播种玉米和大豆的农户很可能将暂停播种。

商品基金持有大量CBOT玉米净空头头寸，市场容易出现空头回补。

美国农业部表示，上周出口销售旧作玉米73.8万吨，新作玉米5万吨，两者均低于市场预期。

今日CBOT玉米期货成交量预计为532,169口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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