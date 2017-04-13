芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和预报美国将降雨

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。
CBOT-5月玉米期货收涨2美分，报每蒲式耳3.71美元。
农业气象学家表示，预计下周美国玉米种植带西半部份将迎来骤雨，正准备播种玉米和大豆的农户很可能将暂停播种。
商品基金持有大量CBOT玉米净空头头寸，市场容易出现空头回补。
美国农业部表示，上周出口销售旧作玉米73.8万吨，新作玉米5万吨，两者均低于市场预期。
今日CBOT玉米期货成交量预计为532,169口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。