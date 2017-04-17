芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因预报美国降雨

路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低2%，因降雨横跨美国中西部和大平原大部份地区，令土壤水份增加，有利冬麦生长。

在全球供应充足之际，美国大平原预计将迎来有利作物生长的降雨且天气温和，令小麦价格承压。CBOT-5月小麦期货隔夜交易时段在30日移动均线遇到阻力。在交易最活跃小麦合约上周周线上升1.4%后，预计将有一些获利了结。

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)交易商持仓报告的补充资料显示，4月11日该周，非商业持有的CBOT小麦净空头头寸增加123口，至158,054口。

美国农业部周度作物生长报告将在周一稍晚公布，路透访查的分析师预计，美国冬麦生长优良率为54%，高于上周的53%，市场预期为53-55%。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦67.1868万吨，高于市场预估区间40-60万吨。

CBOT-5月小麦合约收跌8-3/4美分，报每蒲式耳4.21美元。