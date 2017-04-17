芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因预报美国降雨

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低2%，因降雨横跨美国中西部和大平原大部份地区，令土壤水份增加，有利冬麦生长。
在全球供应充足之际，美国大平原预计将迎来有利作物生长的降雨且天气温和，令小麦价格承压。CBOT-5月小麦期货隔夜交易时段在30日移动均线遇到阻力。在交易最活跃小麦合约上周周线上升1.4%后，预计将有一些获利了结。
周五美国商品期货交易委员会(CFTC)交易商持仓报告的补充资料显示，4月11日该周，非商业持有的CBOT小麦净空头头寸增加123口，至158,054口。
美国农业部周度作物生长报告将在周一稍晚公布，路透访查的分析师预计，美国冬麦生长优良率为54%，高于上周的53%，市场预期为53-55%。
美国农业部报告，上周出口检验美国小麦67.1868万吨，高于市场预估区间40-60万吨。
CBOT-5月小麦合约收跌8-3/4美分，报每蒲式耳4.21美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为135,562口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1