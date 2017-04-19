版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术面疲弱和全球供应充足

    路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低，
分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。
    
    CBOT-5月小麦     收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。
    
    市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。
        
    市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出
口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐