芝加哥期市：CBOT玉米期货收平盘，聚焦天气预报

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持平，报每蒲式耳3.61-3/4美元。
交易商指出，投资者回补空头，因部份天气预报称，美国中西部地区天气转干，农户可以加快种植速度，分析师说。
市场预期，周四上午美国农业部的周度出口销售报告将显示，上周出口销售美国玉米80-130万吨玉米，高于之前一周。
CBOT-5月玉米徘徊在200日移动均线切入位3.62-1/2美元附近，早盘曾跌至一周低位。
中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
今日CBOT玉米期货成交量预计为465,532口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。