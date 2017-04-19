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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收平盘，聚焦天气预报

路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收盘持平，报每蒲式耳3.61-3/4美元。

交易商指出，投资者回补空头，因部份天气预报称，美国中西部地区天气转干，农户可以加快种植速度，分析师说。

市场预期，周四上午美国农业部的周度出口销售报告将显示，上周出口销售美国玉米80-130万吨玉米，高于之前一周。

CBOT-5月玉米徘徊在200日移动均线切入位3.62-1/2美元附近，早盘曾跌至一周低位。

中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。

今日CBOT玉米期货成交量预计为465,532口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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