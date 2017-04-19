芝加哥期市：CBOT玉米期货收平盘，聚焦天气预报

CBOT-5月玉米徘徊在200日移动均线切入位3.62-1/2美元附近，早盘曾跌至一周低位。

中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。