版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，因获利了结和玉米下滑

    路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约     收
低3-1/4美分，报每蒲式耳4.61-1/4美元，交易商说，因获利了结和玉米
下跌。
    
    交易商表示，上周出口销售强于预期，限制了小麦的跌幅。美国农业
部公布的上周美国小麦出口销售高于市场预期区间。
            
    今日CBOT小麦期货成交量预计为155,194口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐