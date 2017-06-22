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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收低，因美国天气转佳和技术性卖出

    路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货     周
四下跌14-3/4美分，或1.4%，报每蒲式耳9.04美元，因技术性卖盘和天气
预报显示美国天气更有利于作物生长，交易商说。
    
    新作11月合约     收跌14-1/2美分，报每蒲式耳9.13-1/4美元，延
续了周一以来的颓势。周一该合约价格扭转升势开始下跌。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌4.10美元，报每短吨293.80美元。CBOT
-7月豆油合约      收跌0.3美分，报每磅31.55美分。
    
    美国农业部公布的出口销售数据令人失望，旧作和新作大豆出口销售
数据低于市场预估区间，重压大豆价格。    
        
    今日CBOT大豆预估成交量为308,475口，豆粕为163,770口，豆油为14
9,109口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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