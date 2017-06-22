芝加哥期市：CBOT大豆收低，因美国天气转佳和技术性卖出

路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 周 四下跌14-3/4美分，或1.4%，报每蒲式耳9.04美元，因技术性卖盘和天气 预报显示美国天气更有利于作物生长，交易商说。 新作11月合约 收跌14-1/2美分，报每蒲式耳9.13-1/4美元，延 续了周一以来的颓势。周一该合约价格扭转升势开始下跌。 CBOT-7月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨293.80美元。CBOT -7月豆油合约 收跌0.3美分，报每磅31.55美分。 美国农业部公布的出口销售数据令人失望，旧作和新作大豆出口销售 数据低于市场预估区间，重压大豆价格。 今日CBOT大豆预估成交量为308,475口，豆粕为163,770口，豆油为14 9,109口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)