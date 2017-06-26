芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖出和获利了结

路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 收 低9-3/4美分，报每蒲式耳4.50美元，因上周触及数个月高位后，有技术 性卖盘和获利了结，交易商说。 分析师表示，收割继续推进，部分地区冬麦单产高于预期，且质量也 提高，令小麦市场承压。 在美国农业部周度作物报告公布前，分析师预期美国春麦生长优良率 为41%，和之前一周不变。 预期美国冬麦收割率为44%，高于之前一周的28%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦629,070吨，和45-65万吨的 市场预期区间一致。 今日CBOT小麦期货成交量预计为134,423口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)