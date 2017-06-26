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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖出和获利了结

    路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约     收
低9-3/4美分，报每蒲式耳4.50美元，因上周触及数个月高位后，有技术
性卖盘和获利了结，交易商说。
    
    分析师表示，收割继续推进，部分地区冬麦单产高于预期，且质量也
提高，令小麦市场承压。
    
    在美国农业部周度作物报告公布前，分析师预期美国春麦生长优良率
为41%，和之前一周不变。
    
    预期美国冬麦收割率为44%，高于之前一周的28%。
    
    美国农业部报告，上周出口检验美国小麦629,070吨，和45-65万吨的
市场预期区间一致。
            
    今日CBOT小麦期货成交量预计为134,423口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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