芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术性卖出和获利了结

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 收 低9-3/4美分，报每蒲式耳4.50美元，因上周触及数个月高位后，有技术 性卖盘和获利了结，交易商说。 分析师表示，收割继续推进，部分地区冬麦单产高于预期，且质量也 提高，令小麦市场承压。 在美国农业部周度作物报告公布前，分析师预期美国春麦生长优良率 为41%，和之前一周不变。 预期美国冬麦收割率为44%，高于之前一周的28%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦629,070吨，和45-65万吨的 市场预期区间一致。 今日CBOT小麦期货成交量预计为134,423口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1