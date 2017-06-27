芝加哥期市：CBOT小麦攀升，因作物优良率下降和预报天气乾燥

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二上 升，交易商说，因小麦作物优良率下降和预报美国大平原北部天气乾燥。 7月小麦合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.53-1/4美元，结束 之前连跌四天的势态。 美国农业部周一晚公布，美国春麦作物优良率为40%，低于之前一周 的41%，路透访查的分析师平均预期为和上周一致。 美元指数下跌，进一步提供支持。 今日CBOT小麦期货成交量预计为109,157口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1