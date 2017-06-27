芝加哥期市：CBOT小麦攀升，因作物优良率下降和预报天气乾燥

路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二上 升，交易商说，因小麦作物优良率下降和预报美国大平原北部天气乾燥。 7月小麦合约 收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.53-1/4美元，结束 之前连跌四天的势态。 美国农业部周一晚公布，美国春麦作物优良率为40%，低于之前一周 的41%，路透访查的分析师平均预期为和上周一致。 美元指数下跌，进一步提供支持。 今日CBOT小麦期货成交量预计为109,157口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)