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市场报道 | 2017年 6月 28日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦攀升，因作物优良率下降和预报天气乾燥

    路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二上
升，交易商说，因小麦作物优良率下降和预报美国大平原北部天气乾燥。
    
    7月小麦合约     收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.53-1/4美元，结束
之前连跌四天的势态。
    
    美国农业部周一晚公布，美国春麦作物优良率为40%，低于之前一周
的41%，路透访查的分析师平均预期为和上周一致。
    
    美元指数下跌，进一步提供支持。
                
    今日CBOT小麦期货成交量预计为109,157口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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