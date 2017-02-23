芝加哥期市：CBOT玉米触及两周低位，因技术性卖出和大豆下跌

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四跌至两周低点，交易商表示，因技术性卖出，和大豆下跌带来的外溢影响。

CBOT-3月玉米收低5-1/2美分，报每蒲式耳3.65-1/2美元，此前跌穿位于3.67美元附近的200日移动均线支持位。

3月玉米盘中跌至3.65-1/4美元，为2月7日来最低。

商品基金在CBOT玉米期货的头寸最近从净空头转为净多头，令市场容易受结清多头头寸影响。

美国农业部在年度展望论坛上预计，2017年美国玉米种植面积为9,000万英亩，低于路透调查得出的市场预期均值9,100万英亩。