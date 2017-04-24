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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因美元下跌和空头回补

    路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨，
交易商称，因空头回补和美元下跌。
    
    交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑
，此间市场守住该水准。7月大豆     收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4
美元。
    
    美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万
吨的市场预估区间。
    
    CBOT-7月豆油合约      收跌0.23美分，报每磅31.93美分。
    
    CBOT-7月豆粕      收涨7美元，报每吨320.6美元。
    
    在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分
析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大
豆种植报告。
        
     今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1
56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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