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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头

    路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货     周
二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回
补空头。
    
    分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。
    
    指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术
支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。
        
    今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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