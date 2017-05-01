芝加哥期市：CBOT大豆收高1.4%，因回补空头

路透芝加哥5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨1.4 %，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机商持有逾一年来最多的 空头头寸后，引发一轮回补空头，这支持大豆市场。 大豆期货触及3月29日来最高水准。 豆粕和豆油期货也收涨。 美国农业部周一报告，上周出口检验美国大豆总计52.1218万吨，分 析师预估区间为40-60万吨。 分析师预计，美国农业部周度作物报告将显示，农户完成播种12%的 大豆计划种植面积。 CBOT-7月大豆合约 收高14美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元。 CBOT-7月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨318.60美元。CBOT- 7月豆油合约 收高0.45美分，报每磅32.16美分。 今日CBOT大豆预估成交量为148,370口，豆粕为73,289口，豆油为61, 992口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)