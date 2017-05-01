版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 2日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高1.4%，因回补空头

    路透芝加哥5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨1.4
%，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机商持有逾一年来最多的
空头头寸后，引发一轮回补空头，这支持大豆市场。
    
    大豆期货触及3月29日来最高水准。
    
    豆粕和豆油期货也收涨。
    
    美国农业部周一报告，上周出口检验美国大豆总计52.1218万吨，分
析师预估区间为40-60万吨。
    
    分析师预计，美国农业部周度作物报告将显示，农户完成播种12%的
大豆计划种植面积。
    
    CBOT-7月大豆合约     收高14美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收高2.8美元，报每短吨318.60美元。CBOT-
7月豆油合约      收高0.45美分，报每磅32.16美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为148,370口，豆粕为73,289口，豆油为61,
992口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐