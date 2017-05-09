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市场报道 | 2017年 5月 10日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收涨，静待供需报告出炉

路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨，因在明日美国农业部(USDA)供需报告公布前有技术性买盘，且担心美国中西部部份地区降雨过多。

CBOT-7月合约收涨1/2美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，但留守在昨日交投区间内。

市场等待USDA周三发布供需报告，这将包括首份2017/18作物年度产量和使用量预估。

CBOT报告，有712口5月玉米期货合约交割。

今日CBOT玉米期货成交量预计为219,531口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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