芝加哥期市：CBOT玉米收涨，静待供需报告出炉

美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯称他对通胀疲软感到担心
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。
路透芝加哥5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨，因在明日美国农业部(USDA)供需报告公布前有技术性买盘，且担心美国中西部部份地区降雨过多。
CBOT-7月合约收涨1/2美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，但留守在昨日交投区间内。
市场等待USDA周三发布供需报告，这将包括首份2017/18作物年度产量和使用量预估。
CBOT报告，有712口5月玉米期货合约交割。
今日CBOT玉米期货成交量预计为219,531口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。
(新增文末收盘表格) * 美元兑欧元和日圆触及三周高位 * 共和党资深议员高调谈论今年通过美国税务改革的可能性 * 英镑下跌，此前英国央行总裁卡尼的讲话降低了升息预期 * 纽约联储总裁杜德利预期美国薪资和通胀将反弹 路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备 理事会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近 升息的观点浇了冷水。 美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低，但随着就业市场持 续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。如果美国通胀反弹，将为美联储年底前 再次升息开启大门。美联储在今年已升息两次。 上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。 “上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应，美元被超卖，” 道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。 在上周美联储举行政策会议后，几位政
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