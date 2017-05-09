芝加哥期市：CBOT玉米收涨，静待供需报告出炉

更新版 1-《全球汇市》美元因加息前景升至一个月高位，英镑下跌

(新增文末收盘表格) * 美元兑欧元和日圆触及三周高位 * 共和党资深议员高调谈论今年通过美国税务改革的可能性 * 英镑下跌，此前英国央行总裁卡尼的讲话降低了升息预期 * 纽约联储总裁杜德利预期美国薪资和通胀将反弹 路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备 理事会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近 升息的观点浇了冷水。 美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低，但随着就业市场持 续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。如果美国通胀反弹，将为美联储年底前 再次升息开启大门。美联储在今年已升息两次。 上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。 “上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应，美元被超卖，” 道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。 在上周美联储举行政策会议后，几位政