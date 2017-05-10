芝加哥期市：CBOT小麦收高，因回补空头和玉米上涨

《独家新闻》阿斯顿马丁将在全球召回1,658辆跑车
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年4月 零售销售值 +0.1 +3.0 -7.5 2017年4月 零售销售量 -0.1 +2.6 -6.2 2017年5月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +2.0 +2.6 2017年5月 甲类消费物价指数(CPI +2.3 +2.2 +2.7 A) 2017
路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟 决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。 0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至2,359.97点，此前一度触及6月1日来低位2,346.19点。 “油价下滑以及MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，现在 正令外资却步。”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说道。 “除资讯科技类股外，几乎所有主要绩优股似乎都小跌。虽大盘整体 表现会回落，但本周后半段料回升，毕竟中国A股加入MSCI指数只是暂时 性因素。”Kim称。 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟 决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元 的资金流出。 美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股 纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中