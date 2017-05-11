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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

    路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货     周
四收涨2美分，报每蒲式耳4.33-3/4美元，交易商称，技术买盘和回补空
头提振市场。
    
    投资人担心美国大平原和中西部冬麦种植地区降雨过多，也支撑市场
。
    
    但全球供应充足因素仍笼罩市场，抑制了小麦的涨势。
    
    美国农业部(USDA)出口销售报告显示，上周净取消出口美国旧作小麦
总数2.42万吨，市场预估为出口10-30万吨。USDA报告，净销售新作小麦2
7.34万吨，符合市场预期。
    
    CBOT报告，有13口CBOT-5月小麦合约交割。该合约周五到期。
            
     今日CBOT小麦期货预估成交量为95,417口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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