芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

重温稿-《中国新债预测》七年国债加权中标利率预测均值3.53%，边际均值3.58%
路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。
路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 四收涨2美分，报每蒲式耳4.33-3/4美元，交易商称，技术买盘和回补空 头提振市场。 投资人担心美国大平原和中西部冬麦种植地区降雨过多，也支撑市场 。 但全球供应充足因素仍笼罩市场，抑制了小麦的涨势。 美国农业部(USDA)出口销售报告显示，上周净取消出口美国旧作小麦 总数2.42万吨，市场预估为出口10-30万吨。USDA报告，净销售新作小麦2 7.34万吨，符合市场预期。 CBOT报告，有13口CBOT-5月小麦合约交割。该合约周五到期。 今日CBOT小麦期货预估成交量为95,417口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)