芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和回补空头

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 四收涨2美分，报每蒲式耳4.33-3/4美元，交易商称，技术买盘和回补空 头提振市场。 投资人担心美国大平原和中西部冬麦种植地区降雨过多，也支撑市场 。 但全球供应充足因素仍笼罩市场，抑制了小麦的涨势。 美国农业部(USDA)出口销售报告显示，上周净取消出口美国旧作小麦 总数2.42万吨，市场预估为出口10-30万吨。USDA报告，净销售新作小麦2 7.34万吨，符合市场预期。 CBOT报告，有13口CBOT-5月小麦合约交割。该合约周五到期。 今日CBOT小麦期货预估成交量为95,417口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)