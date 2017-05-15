芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，跟随小麦下跌

路透芝加哥5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低， 跟随小麦下跌2%的颓势，但留守在上周的交投区间内，因交易商在等待作 物种植进展的更多信息，交易商说。 CBOT-7月玉米合约 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳3.67-3/4美元， 跌穿接近3.69美元的200日移动均线的切入位。 在美国农业部(USDA)公布每周作物生长报告前，路透访查的分析师平 均预期玉米种植率为68%，接近五年均值70%，高于之前一周的47%。 USDA报告，上周出口检验美国玉米139.5853万吨，高于80-100万吨的 市场预估区间。 CBOT报告，有193口5月到期的玉米期货交割。 今日CBOT玉米期货成交量预计为162,550口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)