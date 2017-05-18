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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低1.5%，因大豆期货下滑

    路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约
1.5%，近月7月合约迫近三周低位，分析师说，因大豆下滑的外溢影响和
巴西货币大跌。
    
    CBOT-7月玉米合约     收低5-1/2美分，报每蒲式耳3.66美元，此前
下滑至3.64-1/4美元，为4月28日来最低。
    
    巴西雷亚尔      大跌7%，此前巴西总统特梅尔面临贪腐指控，以及
巴西最高法院授权对梅尔展开调查。这令市场预期巴西农户将增加销售现
货大豆。巴西的大豆产量创下纪录。
    
    美国农业部周四公布，上周出口销售87.34万吨美国玉米，符合55-10
0万吨的市场预期区间。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为296,641口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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