芝加哥期市：CBOT玉米期货收低1.5%，因大豆期货下滑

路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约 1.5%，近月7月合约迫近三周低位，分析师说，因大豆下滑的外溢影响和 巴西货币大跌。 CBOT-7月玉米合约 收低5-1/2美分，报每蒲式耳3.66美元，此前 下滑至3.64-1/4美元，为4月28日来最低。 巴西雷亚尔 大跌7%，此前巴西总统特梅尔面临贪腐指控，以及 巴西最高法院授权对梅尔展开调查。这令市场预期巴西农户将增加销售现 货大豆。巴西的大豆产量创下纪录。 美国农业部周四公布，上周出口销售87.34万吨美国玉米，符合55-10 0万吨的市场预期区间。 今日CBOT玉米期货成交量预计为296,641口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)