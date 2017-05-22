版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 23日 星期二 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及三周高位，因降雨引发播种延误忧虑

    路透芝加哥5月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一升至三
周高位，交易商称，因中西部地区周末的降雨和预报称将有更多暴雨，可
能导致正抓紧时间完成玉米播种的农户不能在田间耕作。

    美国农业部将在周一下午公布作物生长报告，预期将显示截至5月21
日玉米种植面积完成率为85%，较之前一周上升14个百分点。

    年度同期种植面积完成率的五年均值为85%，但周末的降雨可能会推
迟部分地区的播种。
    
    美国农业部称，上周出口检验美国玉米114.4万吨。分析师预期区间
为85-125万吨。
    
    CBOT-7月玉米合约     收高2-1/2美分，报每蒲式耳3.75美元。    
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为261,272口。(完) (编译 利棣儿；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐