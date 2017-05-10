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货币新闻 | 2017年 5月 11日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因USDA的全球大豆库存预估高于预期

    路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货     周三
收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部(
USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。
    
    在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元，
但之后回落，因交易商消化了数据。
    
    美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美
国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。
    
    不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库
存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。
    
    至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨
，高于市场预估均值8,659万吨。
    
    美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月
预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5,
600万吨。

    CBOT-7月豆油期货      收跌0.61美分，或近2%，报每磅32.28美分
。
    
    CBOT-7月豆粕期货      收低0.80美元，报每短吨317.70美元。    
        
    
    今日CBOT大豆预估成交量为207,183口，豆粕为89,598口，豆油为93,
236口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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