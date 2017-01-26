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中国财经 | 2017年 1月 26日 星期四 09:03 BJT

2016年末中国商业银行不良率1.74% 全年净利增长3.54%--银监会

路透上海1月26日 - 中国银监会周三晚间公布数据显示，截至2016年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元人民币，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点，全年不良贷款率基本保持稳定。

银监会网站发布的2016年银行业运行情况快报显示，2016年商业银行实现净利润16,490亿元，同比增长3.54%；平均资产利润率为0.98%，平均资本利润率13.38%，盈利能力较强。

此外，去年末商业银行贷款损失准备余额为26,676亿元，拨备覆盖率为176.40%，贷款拨备率为3.08%，资本充足率为13.28%。

2016年末中国银行业金融机构本外币资产总额为232万亿元，同比增长15.8%；本外币负债总额为215万亿元，同比增长16.0%。

数据并显示，2016年末商业银行流动性比例为47.55%，较上季末上升0.62个百分点；人民币超额备付金率2.33%，较上季末上升0.58个百分点。

2015年中国商业银行净利同比增长2.43%，年末不良贷款率为1.67%。（完）

参看细节，请点选中国银监会网站 here

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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