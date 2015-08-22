中国银监会鼓励以重大项目建设贷款开展ABS（更新版）

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路透北京8月21日 - 中国银监会周五表示，鼓励银行业支持重点领域重大工程项目建设，并鼓励以重大项目建设贷款作为基础资产来开展证券化（ABS）。银行业人士认为，当前重大项目贷款属于银行的优质资产，但建立和融资方的信任是关键。

银监会和发改委今日联合发布银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见，强调对重大工程项目建设的信贷政策实施精细化、差别化管理，有侧重对重大工程项目建设予以支持。

“重大项目建设贷款时间长，会大量占用信贷资源，而且对银行管理流动性带来压力，因此鼓励以重大项目贷款作为基础资产开展证券化，可以节省资本并利于银行管理流动性。”银监会政策研究局巡视员叶燕斐在新闻会上表示。

今年1-7月，全国固定资产投资同比名义增长11.2%，而从到位资金情况看，同期固定资产投资到位资金同比增6.8%，低于同期固定资产投资4.4个百分点。

对此，叶燕斐指出，银行业对于重大项目工程贷款进行过统计，增速较快达到两位数，信贷资金到位情况较好，资金到位整体增速不快与其他主体资金到位情况不好有关；资产质量方面，银行不良贷款上升较快主要源于小微企业，而国家重大项目工程贷款不良低，资产质量有保障。

他并认为，重大基建贷款有望在资产证券化推进后增加流动性，减少资本占用；此外，很多重大项目的公益性很好，但经济性较差，本次意见还提出要增加项目经济性，如提高最终产品价格等。

有银行业人士坦言，当前经济增速下行压力较大，国家重大项目建设贷款资产质量较好，历史数据看地方政府平台贷款的不良率就比较低。

“在现阶段这一定是绝对的优质资产，关键是抢不到，现在是僧多粥少，”一位商业银行人士称。

**为融资方增信是关键**

国家发改委投资司副司长韩志峰在新闻发布会上称，今年投资增长面临下行压力较大，之前投资到位资金增速较慢；而新政策将加速投资，促进金融机构和项目对接，并减少信贷风险提高信贷质量。

“发改委将及时向金融机构介绍国家重大规划、产业政策，帮助其确定信贷投向；同时，建立国家重大项目库，细化项目清单，及时和金融机构提供项目进展情况，帮助其寻找融资对象。”他说。

据其介绍，目前发改委建立了11类重大工程包以及六大消费领域工程包等规划，希望金融机构围绕现有工程包进行支持，并在十三五（2016-2020年）规划发布后，会有动态调整。

发改委与银行业机构及时对接并推介项目，解决的正是投融资两端的信任问题。某地方银行高层管理人士称，基建融资方面，关键矛盾在于政府出具安慰函的合法性问题，担心融资方的信誉。

韩志峰提到，今年发改委主动走访国开行、农发行等15家金融机构，推进重大工程上与金融机构紧密合作；截至目前，国开行累计承诺发放重大工程建设贷款近1.2万亿元人民币，实际发放超过700亿元；发改委还和保监会紧密合作，计划联合印发保险业支持重大工程建设有关事项的指导意见。

发改委亲自为银行和融资方牵线搭桥外，还希望国开行等主要金融机构成为撬动基建投资的“杠杆”。对此国家开发银行业务发展局副局长吕辛表示，国开行将争取今年贷款发放历史性突破2万亿元。

一位政策性银行人士认为，国开行对政策性项目打交道多一些，在涉及地方政府项目的风险识别上经验多一些，对建立政府信用评价体系也有心得，当下各银行抱团取暖收益更大。

本次银监会和发改委联合发布的指导意见也鼓励银行业金融机构实施银团贷款、联合授信等信贷创新。除了抱团取暖共同识别分担风险，国开行在经营中特有的“软贷款”也可以降低融资方的负债率，从而降低商业银行贷款的信用风险。

“理论上这个东西不太合规，因为贷款本来是不能用作资本金的，因此软贷款的口子开的很小，政策特别需要的领域有可能会用。”一位国开行人士称。

此前有媒体报导称，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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