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中国财经 | 2013年 4月 19日 星期五 18:34 BJT

银监会：关注不良贷款 提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性

路透北京4月19日 - 中国银监会周五召开今年首次经济金融形势通报会称，下阶段要关注不良贷款，提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性，加强风险处置。

银监会网站新闻稿引述会议内容称，今年以来，银行业总体保持稳健运行，但随着市场环境变化，部分地区和行业风险暴露增加，不良贷款反弹，银行业面临的风险形势仍然严峻。

“对存量不良贷款加大处置力度，充分利用市场机制，有序进行债务重组，积极盘活不良资产。”新闻稿称。

新闻稿再次强调要严守风险底线，切实防范和化解金融风险。加强操作风险管理，严格内部控制，严防民间融资和非法集资等外部风险传染。加快提高流动性风险管理水平,合理规划资金来源和运用，强化日均指标考核，纠正“冲时点”行为。

“严守风险底线，深化改革转型，服务实体经济，确保银行业持续稳健运行，为打造中国经济升级版做出贡献。”新闻稿的末尾强调。

中国商业银行2012年12月末不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点；同期不良贷款余额4,929亿元，同比上升647亿元。（完）

欲了解详情，请点选中国银监会here

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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