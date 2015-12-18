中国部分城商行将入围投贷联动试点 加强产品创新助力实体经济--银监会（更新版）

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路透北京12月18日 - 中国银监会城商行监管部主任凌敢周五称，城商行应探索建立以投贷联动为核心的金融服务模式，服务地方经济。下一步将选择在投贷联动上有基础、有经验的银行包括部分城商行进行试点。

他在银监会召开的城商行服务实体经济发布会上表示，城商行是构成地方金融体系的重要组成部分，应根据各地差异化的金融服务需求，加强特色化产品研发，针对创业企业轻资产、弱担保等特点，量身打造特色产品。

有城商行相关人士透露，投贷联动试点将于明年启动。不过，由于目前法律限制商业银行对非金融机构企业进行股权投资，因此投贷联动业务多采取与VC、PE等创投机构，以“股权+债权”的模式，为处于初创期或成长期的中小科技型企业提供融资。

中国银监会副主席周慕冰此前表示，银监会正在推动商业银行投贷联动机制研究，鼓励条件成熟的银行探索建立科技企业金融服务事业部，大力支持科技企业创新发展。

银监会并公布，截至三季度末，全国共有134家城市商业银行，不良贷款余额1,214.5亿元人民币，不良贷款率1.44%，拨备覆盖率215.88%。而今年6月末，城商行不良贷款率为1.37%，不良贷款余额1,120亿元。

至此，城商行不良贷款余额和不良贷款率已连续12个季度上升。

银监会新闻稿并显示，三季末城商行总资产21.2万亿，存款余额13.6万亿，贷款余额8.4万亿，资本充足率12.16%。

截至9月末，中国商业银行整体不良贷款率1.59%，拨备覆盖率167.7%。

银监会称，下一阶段，城商行要培育审慎信贷文化，准确分类，提足拨备，通过核销、盘活、重组以及市场化转让等多种措施主动化解风险，加强流动性风险监测和压力测试，提高流动性应急处置能力。

银监会9月曾表示，城商行不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。（完）