银监会官员称银行业不良贷款余额今年会反弹

路透北京4月8日 -中国银监会副主席阎庆民周二在博鳌论坛上称，因部分行业淘汰落后产能，银行业的不良贷款今年会反弹，但因已计提足够拨备，不良贷款率年末基本保持在1%左右。

他并表示，将对互联网金融给定基本的最低的条件门槛，适度监管。

中国银行业不良贷款在去年第四季度继续“双升”。银监会最新数据显示，截至2013年末商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元。

中国银监会近期已下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试。（完）

(发稿 曹魏浩；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。