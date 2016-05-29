中国银行业不良贷款出现持续上升势头 但总体风险可控--银监会

路透北京5月29日 - 中国银监会副主席郭利根周日表示，近期由于经济增速的回调，部分行业经营压力较大，银行业不良贷款出现持续上升的势头，但总体看银行业风险仍在可控的范围之内。

据新浪网报导称，他在2016第五届金融街论坛上称，银监会将引导银行业金融机构加强信贷管理，有效防范化解重点领域信用风险。坚决打击恶意逃废债，推动票据、理财、信托等业务规范发展，积极防范打击非法集资，防范跨市场、跨行业和流动性风险。

他透露，截止一季度末，中国本外币各项贷款余额达103.8万亿人民币，同比增长13.4%，一季度新增本外币各项贷款4.4万亿。一季度末，商业银行不良贷款率1.75%，商业银行贷款准备余额2.44万亿元，拨备覆盖率175%，贷款拨备率3.06%，资本充足率13.37%。其中，核心一级资本充足率10.96%。

他称，3月末，包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主的贷款在内的贷款余额同比增长13.5%，高于大中型企业贷款增速2.8个百分点；保障性安居工程贷款余额同比增长63%；信用卡贷款余额同比增长20.4%。

在调整优化产能过剩行业信贷结构方面，一季度末，21家主要银行业金融机构对五大产能严重过剩的行业，贷款余额同比微增0.1%。 郭利根说，将深入实施“有扶有控”的差异化信贷政策，积极支持实体经济去产能、去杠杆。去产能，过剩行业中有效益，有市场，有竞争力的优质企业继续的给予信贷支持，对长期的亏损失去清偿能力和竞争力的“僵尸企业”，或环保安全不达标，整改无望的企业，以及落后的产能稳妥有序的推进，企业重组整合或退出市场。

郭利根表示，银监会并将进一步扩大民间资本进入银行业的渠道和方式，培育更贴近基层的金融机构。继续按照成熟一家设立一家的原则，新设民营银行，重点服务中小微企业、三农社区以及大众创业、万众创新。

截止目前，已开业五家民营银行，新批复筹建一家，实施对村镇银行批量化的组建，集约化的经营试点，重点布局中西部地区县市，推进非银行金融机构专业化的发展，深入来推动银行业金融机构治理机制的改革。条件成熟的银行可逐步的开展信用卡、理财、私人银行、直销银行、小微企业信贷等业务板块子公司的改革试点。（完）