银监会将密切关注银行表外和交易业务风险

路透北京12月19日 -上海证券报周四报导引述中国银监会办公厅副主任杨少俊称，下一步，银监会将密切关注商业银行表外业务和交易业务风险，条件成熟时出台相关管理规章制度；强化商业银行债券风险管理，适时出台相关制度法规。

杨少俊表示，银监会将实现理财业务向规范化、阳光化的资产管理业务转型；进一步研究与其他国家和地区开展代客境外理财业务。将研究建立完善的银行业财富管理体系，考虑制定私人银行管理办法，通过财富管理更好地服务实体经济。

“银监会以坚持市场化为基本原则，以切实防范风险为必要前提，以有效支持实体经济为根本目的，进一步扩大信贷资产证券化试点；有序推动商业银行参与国债期货试点。”他说。

路透今年10月报导引述两位消息人士证实，中国银监会已明确外资法人银行可参与信贷资产证券化(CLO)试点。不过市场人士预计，外资行CLO试点的范围和额度初期会很有限。

此外，杨少俊并指出，银监会一直支持推进存款保险制度建设，长期以来积极开展相关研究论证，与人民银行等有关部门开展建立中国存款保险制度的有关工作。目前银监会正配合相关部门对中国建立存款保险制度建设问题进行深入研究和论证。

中国央行行长周小川在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，加快建立功能完善、权责统一、运作有效的存款保险制度，促进形成市场化的金融风险防范和处置机制。存款保险制度要覆盖所有存款类金融机构，实行有限赔付和基于风险的差别费率机制，建立事前积累的基金。

另据路透此前报导引述三位消息人士称，中国央行此前已就存款保险制度草案向各商业银行征求意见。但是否应该采取统一的保险费率，各行仍存较大争议，目前尚无最终定论。 （完）

(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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